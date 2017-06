Nantes Le concert de soutien au Bateau-lavoir fait chavirer Paul Fort

1

Ce lundi soir, la salle Paul fort de Nantes a vécu au rythme de la chanson française rive gauche et bretonne à l'occasion d'un concert de soutien au dernier bateau-lavoir de Nantes qui a été caréné. Même le trop méconnu poète de Montmartre, Bernard Dimey (1931-1981) a été convoqué par le biais de Jean-Michel Piton qui a mis trois de ses textes en scène. Les 500 spectateurs, qui ont fait de cet événement un concert à guichets fermés étaient aux anges. Surtout ceux et celles qui ont connu le cabaret flottant que fut Le Bateau-Lavoir de 1968 à 1978 à Nantes et qui accueillit des centaines d'artistes.

Dans le désordre, étaient présents sur la piste Gilles Servat, Tri Yann, Hélène et Jean-François, Couton Fischer, trio Gringo, Jean-Michel Piton, Michel Boutet (on retiendra l'émouvant hommage aux chantiers navals), Paul Meslet, Thomas Couton Jacques Bertin, Patrick Ewen et Suzanne Fischer.

On attend avec impatience une nouvelle soirée de ce type avec ces artistes qui ont fait les belles nuits de milliers de noctambules amoureux des mots et des mélodies. Pourquoi ne pas pérenniser cet hommage, une fois l'an, sous le nom de "Concert du Bateau-Lavoir" et offrir la recette à une oeuvre de solidarité ?