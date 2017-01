Nantes Le conducteur, ivre et sans permis, menace de mort les policiers

0

Mercredi 4 janvier, un peu après 15 heures, une Audi A3 roule à vive allure cours des 50-Otages, à Nantes, sur une portion de voie limitée à 30 km/h, en direction de la préfecture. Le véhicule refuse une priorité à un autre conducteur. Il fait l'objet d'un contrôle routier par la brigade anticriminalité.

Le conducteur est âgé de 42 ans. Il présente les signes de l'ivresse, mais il refuse de se soumettre aux vérifications de son alcoolémie. Il outrage et menace de mort les policiers. Les fonctionnaires ont déposé plainte. Le suspect, demandeur d'emploi, n'était plus en possession de son permis de conduire. Celui-ci avait été annulé en 2014 pour des faits similaires, en récidive. Il a été placé en garde à vue. Il a finalement accepté de souffler dans l'éthylomètre, à 20 heures, soit près de six heures après son interpellation. Il avait encore un taux de 1,48 gramme d'alcool par litre de sang.

Son véhicule a été saisi. Il sera convoqué devant le tribunal correctionnel en février.