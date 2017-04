Nantes Le conflit des éboueurs à la recherche d'un difficile terrain d'entente

0

Les éboueurs ont franchi mardi une nouvelle étape dans le conflit qui les oppose à Nantes Métropole.

De l’aveu même d’un syndicaliste participant à la rencontre organisée mardi après midi avec Elisabeth Lefranc, vice présidente de Nantes Métropole, en charge du dossier, l’ambiance était tendue : « Le ton n’était pas très courtois et cela n’a pas beaucoup avancé ».

Tôt le matin même, outre les trois sites de collectes des ordures ménagères, l’usine d’incinération de la Prairie de Mauves a été bloqué pour la première fois par un piquet de plusieurs dizaines d’éboueurs. Dans une lettre adressée à Nantes Métropole les syndicats CGT et FO demandaient de pouvoir entamer une disussion pour essayer d’avancer dans ce conflit qui a pour conséquence une accumulation des poubelles en ville. Ils avaient promis depuis quelques jours de durcir le ton et ils franchissent progressivement de nouvelles étapes. Il est question de bloquer les ponts de Cheviré et de Bellevue ainsi que l’aéroport. Il est également envisagé des actions « politiques ».

Dans ce contexte la réunion organisée dans l’après midi de mardi, durant plus d’une heure dans les locaux de Nantes Métropole, entre les responsables CGT et FO, Elisabeth Lefranc et Philippe Marest, directeur général adjoint de Nantes Métropole et de la ville de Nantes, en charge de l'environnement et des services urbains, pouvait laisser l’espoir d’une avancée. Mais visiblement les deux camps vont avoir des difficultés à trouver un accord, chacun campant sur ses positions. Nantes Métropole pose en préalable l'enlèvement des ordures pour vendredi prochain.

Plus d’informations dans Presse Océan ce mercredi