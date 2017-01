Nantes Le corrigé distribué à la place du sujet à l'université

0

Malheureuse confusion : un examen partiel a dû être annulé en début de semaine à la faculté des langues de Nantes. Les surveillants ont effet distribué la version corrigée de l'épreuve de grammaire à la place des sujets. Les 530 étudiants en première année d'anglais LLCE (langues, littératures, civilisations étrangères) ont été fort surpris lorsqu'ils ont découvert cette version. « On s'est assis dans la salle et on nous a dit que l'épreuve était annulée, a expliqué un étudiant. Quand on a regardé les feuilles, on a vu que les corrigés avaient été distribués à la place des sujets ». Il avoue avoir bien ri avant de commencer à plancher sur l'autre partie de l'examen, la traduction dont le sujet avait été donné correctement cette fois.

L'université de Nantes parle d'une « erreur fort ennuyeuse mais extrêmement rare ». Elle précise qu'avec plus de 800 épreuves organisées pour les partiels de janvier qui concernent quasiment tous les étudiants de première année, il peut malheureusement y avoir quelques défaillances de ce type. Une nouvelle épreuve est programmée le samedi 14 janvier. Pour les plus optimistes, c'est un délai supplémentaire. Pour les autres, c'est « plus de travail ».