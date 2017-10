Nantes Le Couronnement de Poppée, un opéra très attendu à Graslin

Il s'agit du premier opéra de l'histoire créé en 1642 : « Le Couronnement de Poppée » de Monteverdi. C'est aussi la dernière production très aboutie, au sein d'Angers Nantes Opéra, de Jean-Paul Davois, son directeur, qui a pris le temps de la mûrir depuis une vingtaine d'années. Il quittera la structure fin janvier 2018 pour laisser la place à Alain Surrans.

Désir, pouvoir et sang

Qui, de la Fortune, de la Vertu ou de l'Amour, domine le monde ? C'est sur cette querelle entre ces trois allégories que démarre « Le Couronnement de Poppée », la maîtresse de l'empereur Néron. Et c'est bien l'amour qui triomphe dans cet opéra qui exalte les désirs violents et passionnels et mêle sexe, sang, immoralité et abus de pouvoir.

La mise en scène a été confiée à Moshe Leiser et Patrice Caurier. Moshe Leiser assure également la direction musicale en compagnie de Gianluca Capuano.

Dix semaines de répétitions

«Nous avons eu la chance de disposer d'un temps exceptionnel pour monter cet opéra : dix semaines de répétitions», souligne Moshe Leiser. «C'est plus du double de ce qui se fait habituellement à l'Opéra», ajoute Jean-Paul Davois. Un temps précieux qui leur a permis de mener un travail approfondi et fouillé sur la diction, l'adéquation entre le texte et la musique, les gestes et les intentions.

Pratique

Représentations les lundi 9, mardi 10, jeudi 12, vendredi 13, dimanche 15, mardi 17 octobre, en semaine à 20 h et le dimanche à 14 h 30. Avec le Chœur d’Angers Nantes Opéra / Direction Xavier Ribes et l'Ensemble Il Canto di Orfeo / Direction Gianluca Capuano. Au Théâtre Graslin.

Plus d'infos : http://www.angers-nantes-opera.com/poppee.html