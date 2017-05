Nantes Le dealer de 43 ans gérait sa petite affaire sans faire de bruit

0

Un homme, qui vivait chez sa mère, dans les quartiers Nord, a été condamné à seize mois de prison ferme, en comparution immédiate, ce jeudi.



Il est devenu dealer sur le tard. Et rien ne l'y prédisposait.

Derrière la longue barbe poivre et sel du trafiquant jugé en comparution immédiate, ce jeudi, des tatouages se serrent pour se faire une place. La Justice fait aujourd’hui connaissance avec cet homme de 43 ans, qui faisait ses affaires dans son coin, sans faire de bruit.



Jamais cet homme, qui vivait chichement chez sa mère, dans une tour des quartiers Nord, n’avait été inquiété jusqu’alors. Devant les enquêteurs pourtant, il a reconnu, sans se faire prier, que « oui », il revendait cannabis et cocaïne depuis deux ans. Le suspect, décidément coopératif, a même aidé les policiers à faire le calcul : à raison d’un kilo de résine et de 50 grammes de poudre blanche achetés par mois, sa petite affaire lui a bien rapporté entre « 12 000 et 18 000 euros » depuis qu’il s’est lancé, un peu par hasard, un jour de janvier 2015...

Lire l'intégralité du compte-rendu d'audience dans Presse océan vendredi 19 mai 2017