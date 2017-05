Nantes Le dépôt des Restos du cœur était petit et les besoins bien trop grands

0

Leur petit trésor se cache au fond de l’entrepôt, derrière des montagnes de palettes.



Ici se trouvent plusieurs chambres froides, flambant neuves. « Elles s’étendent sur 200 m2 au total, contre 50 m2 auparavant », rappelle Yoann, le responsable des approvisionnements qui s’est fait guide ce jeudi.



Les responsables des trente-trois centres de distributions des Restos du cœur de Loire-Atlantique sont venus visiter le nouveau « poumon » de la maison. Il n’a pas changé d’adresse.

Mais au 5, rue de la Garde, dans la zone Nantes Est Entreprises, les Restos ont récemment poussé les murs. Pas un luxe : « jusqu’à deux millions de repas sont distribués en Loire-Atlantique », rappelle Pierre Poupard, Président départemental. « Ici, avant les travaux, on était à l’étroit. Et malheureusement, les besoins sont toujours plus grands. »



Les équipes se retroussent les manches, depuis des années, pour réceptionner et trier les marchandises. Une trentaine de bénévoles, quinze salariés en insertion et soixante chauffeurs s'activent ici, chaque jour...

