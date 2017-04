Nantes Le dessin de Yoann et l'humour d'Olivier Texier dans une BD [EXTRAITS]

0

Les deux Nantais Yoann et Olivier Texier associent leur talent et leur humour dans une histoire de super-héros : « CaptainZ », (sortie prévue le 26 mai aux éditions Le Lombard)

Presse Océan : Comment est né « CaptainZ » ?

Yoann : « J'ai démarré le projet il y a huit ou neuf ans, avant de reprendre la série Spirou et Fantasio. Avec des dessinateurs nantais, on se retrouvait toutes les semaines en ville. On s'installait en terrasse, on regardait les gens passer. Certains avaient des allures bizarres, on leur attribuait des super-pouvoirs un peu nuls. Il y avait Captain Déprime qui a le pouvoir déprimer les gens à distance. Captain MégaHertz qui voyage dans les ondes... Je me suis dit que ça pourrait faire une BD. »

Olivier Texier, qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet ?

Olivier Texier : « Ce que j'ai avant tout aimé, c'est l'idée de travailler avec un copain ! Yoann m'a parlé de sa volonté de raconter les aventures de jeunes super-héros en coloc' qui avaient des pouvoirs ridicules et j'ai tout de suite accroché ! »

