Nantes Le FC Nantes répond à une supportrice déçue par la direction

Dans sa lettre postée sur Twitter et envoyée aux dirigeants du FC Nantes, Marie écrit avec son coeur et toute la passion qui l'anime pour son club.

"Je t’ai chanté et crié mon amour pendant des années et aujourd’hui, tu me tournes le dos. J’ai beau te chercher près de moi, près de nous, tu n’es pas là, ignorant nos appels de détresse", écrit-elle. Durant ces derniers mois, tes dirigeants ont dénigré l’amour qu’une partie du peuple jaune et vert te porte. En prenant appui sur le comportement non approprié de quelques-uns, ils ont essayé de détruire tout ce que nous faisons pour toi, match après match. Mais ça ne marchera pas"