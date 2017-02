Nantes Le festival de cinéma Espagnol cherche bénévoles

0

Le 27e festival du Cinéma Espagnol de Nantes aura lieu du 22 mars au 2 avril 2017. Cette année encore, les organisateurs ont besoin d’une équipe de bénévoles compétente et motivée. Si vous souhaitez faire partie de cette aventure et pour en savoir plus sur les modalités d’inscription, un rendez-vous est calé au mercredi 8 février à 18 h 30 à l’Espace Cosmopolis, 18 rue Scribe à Nantes.

Pour faciliter votre inscription, pensez à vous munir d’une photo d’identité