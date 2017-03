Nantes Le festival Handiclap démarre ce jeudi soir (jusqu'au 19 mars)

0

Le festival Handiclap souffle ses 30 bougies sur l’île de Nantes auprès des Machines de l’île du 16 au 19 mars.

Piloté par l’Apajh 44, l’association entend permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à la culture, privilégier ce moment de rencontre entre tous les publics.

Expos, théâtre, ciné-concert et contes durant quatre jours festifs

La soirée d’inauguration a lieu ce jeudi en ce moment sous le chapiteau de Madame Suzie, avec les jeunes de l’IME Cal-Lorie qui ont réalisé le mobilier. « C’est un événement culturel qui aborde le handicap et la différence », souligne Rémi Turpin. « Nous avons commencé avec le cinéma il y a déjà 30 ans. Le regard était négatif avec beaucoup de préjugés sur le handicap. Aujourd’hui, c’est une rencontre de tous les publics ». Soirée d’inauguration jeudi à 18 h 30 (interprétée en LSF) ; vendredi avec « Enkidu-Gilgamesh » de la compagnie Arti-Zanat, un ciné-concert sans paroles sur « Le Ballon rouge » avec François Ripoche, Lætitia Shériff et Stéphane Louvain, lectures tactiles (samedi), atelier Recycl’art (vendredi et mardi), théâtre clownesque, « Lieu Commun » (samedi) avec la Cie L’envers Libres créations, « Tout allait bien » par la Cie Grizzli.

Du 16 au 19 mars. Machines de l’île de Nantes. www.handiclap.fr