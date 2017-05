Nantes Le fonds de dotation Victoire passe la vitesse supérieure

0

Il y a une semaine, le fonds de dotation Victoire se réunissait pour la bonne cause dans le très cosy Club Pernod. Cette soirée au coeur de la cité des Ducs, était l’occasion de prendre le pouls de cette fondation, pleine de projets. Nouveau site internet, grandes annonces, et tirage au sort de la 14ème édition du Trophée Victoire étaient au programme.

Retrouvez en vidéo, un extrait du tirage au sort du Trophée Victoire Football 2017, qui se tiendra le dimanche 3 septembre 2017 à Thouaré-sur-Loire.







" Il ne faut pas se le cacher, c’est toujours un peu difficile quand on a un enfant handicapé "

Retrouvez également un extrait de la rencontre avec son président et fondateur, Hervé Maura.

Presse Océan : " Pouvez-vous nous en dire davantage sur les missions principales du Fonds de dotation Victoire ? "

Hérvé Maura : " Les missions principales du fonds de dotation Victoire consistent à accompagner, protéger les enfants malades en proposant des aides morales et matérielles. Notre projet principal actuellement, consiste en la construction d’une maison de répit. Elle aura pour objectif, l’accueil sur des délais plus ou moins longs, pouvant aller d’une semaine à plusieurs mois, des enfants polyhandicapés afin de pouvoir soulager les aidants, ou encore les parents. Il ne faut pas se le cacher, c’est toujours un peu difficile quand on a un enfant handicapé, que l’on n’a évidemment pas « souhaité » (ndlr : Victoire, 11 ans, fille d’Hervé Maura, est polyhandicapée). Lorsque ça nous tombe dessus, et que l’on se sent démunis, on a besoin de souffler. Il ne faut pas que cela se fasse au détriment de la fratrie, des autres enfants. Il faut que ces maisons de répit, qui n’existent presque pas en France, permettent de soulager les familles. "

