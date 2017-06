Nantes Le Front social se mobilise contre Macron et son gouvement

0

A la suite de l’appel lancé dans une trentaine de villes en France par le Front social, ce lundi 19 juin, environ 200 personnes se sont rassemblées place Bouffay, à Nantes. Elle s’oppose notamment à la réforme du Code du travail par ordonnances annoncée pour cet été par Emmanuel Macron.

Le rendez-vous était donné à 18 h, place Bouffay à Nantes. Environ 200 personnes ont répondu présent ce lundi 19 juin. « Le Front social est né à Nantes il y a une dizaine de jours, explique l’un de ses membres, Raoul. Il a été créé à Paris, en mai, durant les Présidentielles. Ce soir, il y a des sections syndicales dont la CGT Ago, le syndicat Sud PTT Loire-Atlantique Vendée, et de la jeunesse issue des mouvements comme Nuit debout. »

Le Front social entend « se mobiliser contre la réforme du Code du travail prévue par ordonnances », cet été, comme l’a annoncée Emmanuel Macron et son gouvernement. « On veut créer un point de convergence, s’unir, et cesser d’appeler à la mobilisation en ordre dispersée. C’est dans la rue qu’il faut que ça se passe. Le Front social prévoit d’agir pour cet été mais aussi d'apporter son soutien à des causes isolées dans un plus long terme », poursuit Raoul.

Pas de défilé à Nantes, ce lundi soir, mais « un appel à s’exprimer librement ». L’un des premiers à avoir pris le micro est Jean-Luc Dupriez, militant CGT Union locale de Carquefou et défenseur syndical : « Le président Macron a pris le plein pouvoir mais lui et son gouvernement sont illégitimes, et n’ont pas à décider à la place de la société française. La réforme du droit du travail par ordonnances est certes légale mais, rapide, elle rend impossible la mobilisation. Or c’est la seule façon d’empêcher une casse sociale. »

Quelques tensions

Des échauffourées ont éclaté vers 19h30 place Bouffay entre les manifestants et les forces de l’ordre. La gendarmerie a déployé son hélicoptère. Le calme semblait revenu aux alentours de 20h35.