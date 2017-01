Nantes Le grand retour des guinguettes

0

Les guinguettes reviennent au goût du jour. On connait, aux beaux jours, le succès du bateau-lavoir sur le quai Ceineray, le projet quai Doumergue réaménagé sur l'île de Nantes, mais les étudiants de 4e et 5e année de l'école nationale supérieure d'architecture de Nantes (ensa Nantes) sont allés plus loin dans le cadre d'un projet impliquant une quarantaine d'entre eux, suivant l'unité d'enseignement théorique "Scéno Shore" sous la houlette d'André Herskovits, enseignant, architecte, architecte navale. Scéno Shore mixe les problématiques littorales aux questions liées à l'archiecture, la ville, la mise en scène et au monde nautique.







"La question et le programme étaient volontairement simples : Quels publics fréquentent ce lieu, à quelle heure de la journée et quel moment de la semaine ? La tonnelle, le ponton, le canot subsistent-ils ou sont-ils supplantés par d’autres décors, d’autres équipements, d’autres loisirs ? Le muscadet et le bal musette disparaissent-ils ? Si oui au profit de quoi ? etc. Les réponses, surprenantes ou convenues, poétiques ou « commerciales », très construites ou volontairement demeurées à l’état d’esquisse, ont été présentées lors d’un « rendu final », le 10 janvier », précise André Herskovits.





Plus d'informations dans Presse Océan ce mardi 24 janvier