Nantes Le groupe Keran en pleine conquête

Basé à Nantes le Groupe d’ingénierie Keran poursuit son développement et tisse son réseau.



Avec 500 collaborateurs, 38,5 millions de chiffre d’affaires dont 15% à l’international et 15 agences en France métropolitaine et Outre-Mer, le Groupe Keran (quatre sociétés SCE, Créocéan, Groupe Huit et Naomis), expert en ingénierie (urbanisme et paysage, infrastructure, environnement et numérique) a fait sa place auprès des collectivités dans le conseil, les études, l’assistance maîtirse d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre, de grosses opérations d’urbanisme, de transport public mais aussi dans des interventions environnementales très pointues comme « l’évaluation de l’impact des débris des fusées sur les écosystèmes marins profonds en Guyane » ou pour Naval Group « la cartographie des fonds marins ». En France métropolitaine, les dossiers concernent bien-sûr Nantes, Rennes et Angers mais également Bordeaux où les grands projets se multiplient. Le Nantais Yves Gillet, président du groupe Keran, est convaincu que contribuer à la dynamique Nantes-Saint Nazaire, passe par l’implication avec un réseau d’acteurs et d’entreprises. Il engage aussi son groupe dans l’innovation par la recherche et le développement via des partenaires. Après un « trou d’air » consécutif aux élections 2014 qui ont vu certains projets de collectivités revus ou ajournés (25% de baisse de CA), le groupe a passé une vitesse supérieure à partir de l’été 2016 gagnant de nombreuses commandes publiques en France mais aussi à l'étranger, visant pour 25% de CA à l'international. Le groupe a recruté 80 collaborateurs (dont une trentaine à Nantes) depuis le début de l'année et cherche à pourvoir 40 postes dans différents champs d’expertise : architecte paysagiste, urbaniste, concepteur, chef de projets en infrastructure, en système, des projeteurs, des dessinateurs...

Plus d'informations dans Presse Océan ce vendredi 29 septembre