Nantes Le jeune public aura sa maison

0

L'association Petits et grands, qui organise le festival du même nom est aussi à l'origine du projet de maison Petits et grands. Une concertaion vient d'être lancée et se déroule jusqu'en juin.

Presse Océan : Comment est né le projet de maison Petits et grands ?

Nicolas Marc : « Cette idée est née dans le prolongement du festival Petits et grands. Nous voulons nous appuyer sur succès du festival . Nous souhaitons aussi répondre à une demande croissante du public nantais. Il existe une offre jeune public toute l'année, mais nous pensons avec Cyril Planson qu'on doit aller plus loin. Nous ne voulons pas créer un énième théâtre. »

Quelle forme voulez-vous donner à ce lieu ?

« Ce sera un lieu à la croisée de la culture et la parentalité. La concertation que nous avons lancée va servir à enrichir et à amender ce projet avec les différents publics qui l'utiliseront : les enfants, les parents, mais aussi les professionnels de la petite enfance, de l'éducation ou de la culture. La demande des parents est forte dans les domaines de la culture et de la parentalité. L'objectif est de créer un lieu de 3 000 m2 qui pourrait s'inscrire sur la partie ouest de l'Ile de Nantes. Il faut que ce lieu soit facilement accessible, connecté aux différents quartiers de la ville donc à proximité d'une ligne de tram. »

Retrouvez notre dossier complet dans Presse Océan lundi 13 mars.