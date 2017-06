Nantes Le Lieu Unique recherche 100 danseurs amateurs

0

Le Lieu Unique recherche 100 danseurs amateurs pour une création de la chorégraphe Olivia Grandville.

Parce que justement il n'y a souvent pas foule sur les plateaux de danse contemporaine et que le fantasme d'un grand corps en mouvement l'habitait depuis longtemps, Olivia Grandville, chorégraphe associée du Lieu unique pour 3 ans, propose un spectacle pour 100 danseurs amateurs. Parmi les sujets de prédilection de la chorégraphe française, il y a la question du groupe mais aussi celle de la partition. Foules se situe à la jonction de ces thématiques : il réunit une communauté éphémère autour d'une série de consignes communes, données à la voix, déclinant un enchaînement de gestes, d'actions ou d'états. Ce spectacle se propose de dresser un inventaire inventif des figures de la foule : grégaires, intelligentes, homogènes ou hétérogènes, psychologiques ou sentimentales.

Durant quatre week-ends, le Lieu unique invite toutes les personnes qui le souhaitent, ayant déjà dansé ou non, à rejoindre le projet Foules. Pour participer, il suffit d'être âgé de 8 à 80 ans et de pouvoir s'asseoir, se lever, marcher, courir ainsi que d'avoir pleinement l'envie de tenter l'aventure ! Le projet sera présenté dimanche 8 ou mardi 24 octobre de 19 h à 21 h avec Olivia Grandville (inscription obligatoire). Les répétitions auront lieu samedi 9 et dimanche 10 décembre de 10 h à 18 h, dimanche 17 décembre de 10 h à 18 h, samedi 6 et dimanche 7 janvier de 10 h à 18h, samedi 20 janvier de 10 h à 18 h, lundi 22 janvier 18 h à 21 h, mardi 23 janvier 18 h à 21 h (générale). Le représentations sont prévues mercredi 24 et jeudi 25 janvier 2018 à 21h (durée 1h).

Foules s'inscrit dans le cadre de Trajectoires, nouveau festival de danse à Nantes qui souhaite tisser de nouveaux liens entre les danseurs et le public, entre les disciplines artistiques et les lieux culturels, entre la ville et l'art du mouvement !

Renseignements et inscription : emilie.houdmon@lelieuunique.com / 02 51 82 15 22