Nantes Le Lions Club, toujours aussi rugissant, fête son centenaire

Le Lions Club fête cette année son centenaire. 2 000 membres du Lions club se sont donné rendez-vous à Nantes pour fêter l'évènement. Son patron, Michel Isaac, revient sur la philosophie de l’association caritative.

Qu’est-ce que le Lions Club ?

C’est une organisation non gouvernementale, fondée en 1917 aux États-Unis, par Melvin Jones qui défendait une philosophie humaniste. Aujourd’hui, nous défendons encore les mêmes principes, c’est-à-dire d’aider l’homme à atteindre son plein épanouissement.

Dans une société matérialiste qui va de plus en plus vite et où le chacun pour soi prend de plus en plus de place, nous voulons poser un regard éthique et moral sur le monde et favoriser la solidarité.

Mais plus concrètement ?

C’est peut-être simple à dire mais pour qu’un homme puisse se réaliser, il faut d’abord qu’il soit en bonne santé...

