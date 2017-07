Nantes Le Maillé Brézé figurant de "Dunkerque" en salle aujourd'hui

0

Guest star nantaise, le Maillé Brézé a été le plus gros navire utilisé pour le film « Dunkerque » en salle aujourd’hui.



L’incroyable opération Dynamo, visant à embarquer les 330 000 soldats britanniques et quelques Français du 27 mai au 4 juin 1940, avait été portée au cinéma avec Belmondo pour le célèbre « Week end à Zuydcoote » d’après le roman de Robert Merle. Désormais, il y a « Dunkerque », film « planétaire » à grand spectacle et gros budget, de Christopher Nolan, le réalisateur d’Inception et de Interstellar.

« Durant les deux mois et demi passés à Dunkerque j’ai eu l’occasion de voir Fionen Whitehead et Harry Styles, s’entraîner et grimper à l’aide des filets le long de la coque du Maillé-Brézé, pour les scènes d’embarquement, et brièvement à terre Kenneth Branaghn et Tom Hardy. Le navire était remorqué pour rejoindre le large et nous revenions le soir après le tournage » raconte Gildwen Eveno qui pour quelques scènes portait l’uniforme anglais. Ce dernier est permanent de l'association Nantes Marine Tradition qui gère le Maillé Brézé, escorteur d'escadre, Monument Historique et navire musée du port de Nantes construit il y a soixante ans. Le navire convoyé à Dunkerque en mai 2016 pour deux mois et demi de tournage, a servi pour plusieurs plans et des scènes d'embarquement des soldats britanniques. « C’est une première qui a entraîné d’autres demandes », reconnaît Xavier Guillet de l’association Nantes Marine Tradition. « Nous avons été contactés pour un film de Luc Besson sur le naufrage du sous-marin russe Koursk. La production a trouvé que la logistique était trop délicate pour l’emmener dans l’estuaire. Dans ce cadre nous sommes en relation avec la DICoD, délégation du ministère de la Défense chargée de gérer les projets cinématographiques de l’armée"

Plus d'informations dans Presse Océan ce mercredi 19 juillet