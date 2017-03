Nantes Le mal être des ASVP nantais

2

Une quinzaine d'agents de surveillance de la voie publique de Nantes ont manifesté ce mardi matin devant les grilles de l'Hôtel de Ville, à l'appel du syndicat Force Ouvrière.

Ils et elles revendiquent un statut, une meilleure reconnaissance et une revalorisation salariale. Le mal être ressenti par les ASVP est présent depuis de longs mois et trouve sa source dans l'absence de statut réel, avec une pression croissante en terme de résultat et un sentiment d'insécurité croissant en cette période d'état d'urgence. Sylvie Daguin, déléguée Force Ouvrière a été reçue dans la matinée par des représentants du cabinet de la maire Nantes Johanna Rolland (PS). Les débrayages se sont multipliés depuis le mois de janvier, notamment le samedi par période d'une heure. La Ville de Nantes compte une soixantaine d'ASVP. "Nous attendons que tout soit remis à plat et que cela se concrétise par une revalorisation financière et qu'une discussion s'engage", précise Sylvie Daguin qui ajoute : "Avec un uniforme ils sont exposés au même titre que nos collègues de la police municipale et la police nationale".