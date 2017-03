Nantes Le manuscrit retrouvé de Jules Verne sera publié fin mars

0

On le croyait perdu. Le manuscrit original de Jules Verne, "Le tour du monde en 80 jours" a été retrouvé et sera publié le 20 mars.

Ecrit en 1872, il reposait dans un fonds consacré au romancier nantais. On doit cette incroyable découverte à une jeune femme de 36 ans, Jessica Nelson, des éditions des Saints Pères, un éditeur normand spécialisé dans la reproduction de manuscrits rares. Elle a exploré sans relâche le Fonds Hetzel, l’éditeur de l’écrivain, conservé à la Bibliothèque nationale de France, à la recherche d’une note qui parlerait de ce fameux manuscrit. Dans un dossier censé contenir des contrats d’édition, elle tombe miraculeusement sur le texte intégral du "Tour du monde en 80 jours". Personne ne l’avait jamais cherché à cet endroit. « Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir un manuscrit énigmatique, couvert de l’écriture de Jules Verne » a raconté l’éditrice à l’Afp. « Quelle ne fut pas notre joie, à la lecture plus attentive de ce document inattendu, de comprendre qu’il s’agissait bien de l’unique manuscrit intégral du plus célèbre livre de Jules Verne. Le manuscrit publié dans son intégralité est enrichi des 38 feuillets autographes, les seuls manuscrits disponibles jusqu’à présent, conservés au Musée Jules Verne de Nantes. Ces feuillets constituent la toute première version du roman. La lecture y est plus malaisée, Verne biffant et réécrivant des passages entiers. Dans la marge, le romancier pose des additions, comme un écolier, pour s’assurer que le délai qu’il a imposé à son héros sera rigoureusement respecté. L’édition, présentée dans un coffret bleu, est préface par l’Académicien Jean-Christophe Ruffin. et illustrée avec des gravures de l’édition originale de 1873