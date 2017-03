Nantes Le mémorial de l'abolition de l'esclavage a cinq ans

0

Les cinq ans du Mémorial de l'abolition de l'esclavage ont été célébrés samedi, avec toujours un devoir de mémoire.

« Le Mémorial de l'abolition de l'esclavage était le premier du genre en Europe. Il permet d'affronter avec courage une page du patrimoine nantais », indique Michel Cocotier, président de Mémoire de l'Outre-mer. Il a rappelé les réunions tendues et les longs délais avant son ouverture, « les inscriptions à caractère raciste en 2015 ». Mais les points positifs l'emportent : « De nombreux habitants le présentent à leurs familles et amis de passage. Des écoles s'y rendent chaque semaine », ajoute le président de l'association, qui demande au public d'être des messagers. « Je vous engage à poursuivre pour que le mémorial pérennise les valeurs de tolérance, de solidarité et de partage ».

Pour Olivier Chateau, adjoint chargé du patrimoine, « le mémorial a pour vocation de délivrer un message de défense des droits humains. Aujourd'hui encore, l'exploitation des êtres humains n'a pas cessé ».

Gratuit, ouvert toute l'année (sauf lors des crues) de 9h à 18h du 16 sept au 14 mai, puis jusqu'à 20h. Quai de la Fosse.

L'article complet dans le journal Presse Océan du dimanche 26 mars