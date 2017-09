Nantes Le meurtrier de l'éducateur ne fait pas appel du verdict

0

Jeudi 21 septembre, la cour d’assises avait reconnu Florin Safta coupable d’avoir volontairement donné la mort à l’éducateur Jacques Gasztowtt et d’avoir tenté d’assassiner son ex-compagne, à Nantes, le 19 mars 2015, dans les locaux du service social de protection de l’enfance de la rue de la tour d’Auvergne, à Nantes.

Condamné à trente ans de réclusion criminelle, à un retrait de l’autorité parentale et à une interdiction définitive de territoire français à la fin de sa peine, il avait dix jours pour interjeter appel de ce verdict. Ses avocats font savoir ce vendredi qu’il n’y aura pas de nouveau procès.

"Cette décision a été prise car la cour n’a pas retenu la peine de sûreté de vingt ans (qui avait requise par l’avocate générale, ndlr)", précise ce vendredi ses avocats, Maître Quentin Chabert et Maître Yvon Chotard. En ne faisant pas appel de sa condamnation, "Monsieur Safta souhaite également éviter aux victimes un nouveau procès éprouvant et ainsi éviter la reviviscence de son geste dramatique afin qu’elles puissent essayer de se reconstruire du mieux possible".