Nantes Le mouvement des éboueurs va se durcir

Après six semaines d'échanges infructueux avec Nantes Métropole selon les syndicats FO et CGT, "le mouvement va se durcir". C'est ce qui est ressorti de l'assemblée générale organisée de mardi midi par les deux syndicats, rassemblant une centaine d'agents de collecte des ordures ménagères sur l'agglomération. "Il va y avoir des actions d'ici la fin de la semaine ou le début de la semaine prochaine et nous voulons profiter de cette période électorale pour attirer l'attention. Nous nous engageons vers la grève..." explique un syndicaliste au sortir de l'assemblée générale. Le mouvement entamé depuis six semaines est né du désaccord avec l'organisation du travail que Nantes Métropole veut mettre en oeuvre à l'automne. En attendant les poubelles s'accumulent un peu partout dans l'agglomération...