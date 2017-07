Nantes Le multi-accueil Hänsel & Gretel s'agrandit

0

Afin d’améliorer le confort des enfants et accroître sa capacité d’accueil, le multi-accueil bilingue franco-allemand « Hänsel & Gretel », situé dans le quartier Saint-Joseph de Porterie, a réalisé des travaux d’extension qui se sont finalisés en début d’année 2017. Les nouveaux locaux, inaugurés la semaine dernière, permettent la création de 10 places supplémentaires, portant le nombre de places global à 40.

Un multi-accueil franco-allemand

Ouvert à tous, il permet aux familles qui ont un lien avec l’Allemagne de transmettre cette culture et cette langue, et aux enfants du quartier de s’y ouvrir naturellement. Pour cela, l’équipe est composée de personnel germanophone et francophone, renforcé par la présence chaque année de 2 à 3 jeunes volontaires allemands en service civique, ainsi que de stagiaires européens.