Nantes Le multicoque du skipper Armel Tripon baptisé sur l'île de Nantes

Le Multi50 Réauté Chocolat a été baptisé ce jeudi 20 avril à 20 h à Nantes, la ville de son skipper Armel Tripon. Plus de 400 personnes ont assisté à ce moment symbolique qui marque l’entrée de Réauté Chocolat dans le monde de la course océanique… et celle d’Armel Tripon dans la famille des grands multicoques. L’aventure commence.

Arrivé mercredi soir vers 21 heures en provenance de La Trinité sur mer (« après de jolies pointes de vitesse à plus de 20 nœuds sur la Loire ! » dixit Armel Tripon), on a donc célébré la véritable star de la soirée : ce bateau décoré aux couleurs de l'entreprise avec lequel Armel Tripon va courir toute la saison de Multi50, avec pour point d'orgue cette année la Transat Jacques Vabre… En attendant la prochaine Route du Rhum