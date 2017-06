Nantes Le Musée d'Art de Nantes inauguré par la ministre de la Culture

0

C'est au pas de course que Françoise Nyssen, la ministre de la Culture a inauguré ce matin le nouveau musée d'Arts de Nantes qui retrouve la lumière après six ans de fermeture dont plus de deux années de travaux. Accueillie par la maire de Nantes Johanna Rolland (PS) et Sophie Lévy, directrice du musée, et entourée d'un parterre de députées En Marche fraîchement élues, et près de l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault (PS), la ministre a en effet parcouru le patio, quelques salles de peintures anciennes, puis XIXe, avant de jeter un oeil au Cube abritant l'art contemporain. Le tout en un temps très compté.

Dans le hall d'entrée attendait une foule d'invités "institutionnels" qui a du patienter le temps des discours pour découvrir le musée. C'est à 19 heures ce soir que le public pourra enfin y pénétrer et admirer l'exceptionnel écrin et contenu de ce qui est désormais la grande locomotive culturelle de Nantes, "un musée du XXIe siècle", ouvert sur la cité comme l'a voulu et souligné à nouveau Johanna Rolland.