Nantes Le musée Dobrée allume la curiosité pour la Nuit des musées

La Nuit des musées se déroule samedi 20 mai dans 13 musées du département.

A Nantes, le Musée d'histoire de Nantes, le museum d'histoire naturelle, le musée Jules Verne et le Planetarium ouvrent leurs portes pour l'événement. A Rezé, Le Chronographe propose également des animations spéciales.

A Nantes encore, Le musée Dobrée, fermé pour travaux depuis six ans, ouvre ses portes à l'occasion de la nuit des musées et jusqu'au 1er octobre. L'exposition « Voyage dans les collections » propose un parcours au fil de 350 objets de ses collections qui illustrent la richesse et l'éclectisme dans un parcours de dix espaces thématiques. Cette réouverture temporaire va être mise en lumière par Renato Häusler et son Kalalumen : « Il a créé spécialement pour le jardin du musée Dobrée une illumination des lieux avec 1 000 bougies et lanternes posées en tapis de lumière ou suspendues... » explique Julie Pellegrin, directrice du Grand Patrimoine du Département de Loire-Atlantique. Cette installation exceptionnelle sera visible de 19 h à minuit samedi. Une autre œuvre sera présentée ce soir dans les jardins du musée : l'installation de Johann le Guillerm, les Serpentants.

Ailleurs dans le département, le musée des marais salants de Batz-sur-Mer, mais aussi le musée du Pays de Retz à Bourgneuf-en-Retz, le musée de l'Erdre à Carquefou mais aussi le musée de la Résistance à Châteaubriant, l'éco-musée des fours à chaux à Erbray et le musée des forges à Moisdon-la-Rivière ouvrent leurs portes également.

Retrouvez plus d'infos dans notre dossier spécial samedi 20 mai et le programme complet ici