Nantes Le nouveau NavHybus est arrivé dans le bassin Saint-Félix

Le nouveau Navibus à hydrogène de la Semitan a atterri ce matin, très discrétement, dans le bassin Saint-Félix.

Pour l'instant, le plus grand secret règne autour du nouveau Navibus à hydrogène : « Tout sera dévoilé lors des journées hydrogène à Nantes les 20-21 juin prochains » explique-t-on du côté des services de la Tan.

Le bateau sera présenté et visitable les 20 et 21 juin 2017 : Nantes organisera la 5e édition des Journées Hydrogène dans les Territoires à la Cité des Congrès. Après Albi, Belfort, Cherbourg et Grenoble, c'est au tour de Nantes Métropole de réunir les acteurs de la filière hydrogène en 2017.