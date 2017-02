Nantes Le nouveau projet de 20syl et du rappeur californien Mr. J. Medeiros

0

Le Nantais 20syl (Hocus Pocus, C2C) est de retour avec le rappeur californien Mr.J.Medeiros dans un projet nommé AllttA. Leur nouvel album sort le 17 février et le duo écumera les festivals dont les Nuits de l’Erdre le 30 juin.

Il est en interview ce matin dans nos colonnes.

Extraits

Presse-Océan : Comment avez-vous rencontré le rappeur californien Mr. J. Medeiros ?

20syl : « C’était à Nantes, lors de la tournée de son groupe The Procussions. On l’a plus exactement découvert en première partie de TY au Fuzz’Yon. »

Pouvez-vous nous raconter la genèse d’« AllttA » ?

« C’est un projet qu’on avait en tête après nos multiples collaborations avec Mr. J. Medeiros et depuis notre rencontre en 2004 pour l’album 73 touches, d’Hocus Pocus. »

La définition du nom « AllttA » ?

« À little lower than the Angels : c’est une référence spirituelle et une sorte de métaphore de l’humilité ».

Si vous aviez à définir, en quelques mots, le travail de Mr. J. Medeiros ?

« Multiple ! Jay a également un groupe de punk-rap dans lequel il côtoie les musiciens de Suicidal Tendencies. Il est aussi bien musicien, producteur que rappeur. »

Lire l'intégralité ce 9 février en numérique ou papier