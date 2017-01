Nantes Le pacte d'innovation état-métropole a été signé

0

Henri Michel Comet, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, et Johanna Rolland, présidente de Nantes Métropole ont signé ce matin, sous l’égide de Jean-Michel Baylet, ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, le pacte métropolitain d’innovation de Nantes Métropole. La signature du pacte métropolitain de Nantes Métropole traduit la volonté de l’État de soutenir le projet porté par la métropole nantaise « Projet alimentaire territorial et MIN (marché d'intérêt national) de demain » afin de poursuivre le développement de la filière agroalimentaire nantaise, stratégique pour le territoire. Par la construction de son projet alimentaire territorial, Nantes Métropole met en place une gouvernance alimentaire locale de la production à la consommation. Objectif : soutenir l'agriculture urbaine et périurbaine et faire vivre l'alliance des territoires.

Plus d'infos dans Presse Océan de ce mardi 24 février 2017