0

En travaux depuis juillet 2016, le palais des sports de Beaulieu accueillera à nouveau les handballeurs du HBC Nantes et du Nantes LA en septembre 2018. Les travaus vont bon train et il n'y aura pas de retard. Les locaux de convivialité et les entrées des salles 500 et 5000 font l'objet de grands travaux. Puis ce sera au tour du sol de la 5000.

Plus d'infos dans Presse Océan de ce vendredi 5 mai 2017