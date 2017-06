Nantes Le parcours de la Gay Pride 2017 dévoilé par les organisateurs

0

Alors que la Marche des fiertés sillonnera les rues de Nantes samedi, le parcours vient d'être dévoilé par les organisateurs de l'évènement.

Toute la journée, et ce dès 11 heures place de Bretagne, un village associatif sera installé. C'est d'ailleurs d'ici que s'effectuera le départ de la marche aux alentours de 14h30. A noter qu’avant le départ du défilé, se tiendront les discours de Johanna Rolland, maire de Nantes, et de Sébastien Dreillard, président du Centre NOSIG-LGBT pour Nantes Orientations Sexuelles et Identités de Genre.

Ils seront suivis d'une minute de silence en mémoire de toutes les victimes de l'homophobie.

Le défilé devrait passer par les rues suivantes :

Départ : place de Bretagne, rue Mercoeur, rue Marceau, rue du Calvaire, rue de la Marne, rue de Strasbourg, cours des 50 otages, rue d'Orléans, rue Crébillon, rue Franklin, rue du Calvaire puis place de Bretagne pour l'arrivée.





Un Miroir d'eau arc-en-ciel

Dans la continuité de la Marche des fiertés, un rassemblement solennel contre les crimes homophobes en Tchétchénie et en hommage aux victimes de l'attentat d'Orlando du 12 juin 2016, aura lieu le lendemain, le dimanche 11 juin au Miroir d'eau.

Pour l'occasion, le site sera d'ailleurs éclairé aux couleurs de l'arc-en-ciel du 9 au 11 juin.