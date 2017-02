Nantes Le patron du Medef, Pierre Gattaz, en visite

0

Visite express, ce 2 février, à Nantes, pour Pierre Gattaz. Arrivé la veille en Vendée, le patron du Medef a salué la vitalité économique de la région : « Dans cette partie de France, je vois des villes, même des villages, avec beaucoup de petites entreprises. C’est une terre laborieuse au sens positif du terme. Il n’y a pas de guerre d’appareils qu’on peut voir dans d’autres territoires. Ici, l’entreprise n’est pas mise à mal par des tactiques politiciennes. »

Pierre Gattaz s’est rendu au Technocampus océan, le pôle de recherches et d’innovations dans les domaines de l’industrie navale et des énergies marines renouvelables. ce qu’il y a découvert lui a plus : « Ce campus est une sorte de pôle de compétitivité qui regroupe des universités des petites PME et des grandes entreprises. C’est un écosystème génial car on est à la fois sur l’innovation, sur le processus de fabrication et sur la pérennité des savoir-faire, pour la réindustrialisation de la France. On pourrait transposer ce modèle un peu partout en France parce que c’est très bien d’avoir une idée géniale, encore faut-il la développer. »

