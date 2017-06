Nantes Le paysagiste choisi pour la Carrière Chantenay

0

Loïc Mareschal, paysagiste-botaniste chez Phytolab a été choisi pour imaginer l'aménagement de la Carrière Chantenay qui accueillera un jardin extraordinaire et l'Arbre aux Hérons.

Il travaillera avec l'architecte-paysagiste Bernard Reichen (agence Reichen et Robert et associés).

Conférence ouverte à tous

Johanna Rolland, maire PS de Nantes, vient de l'annoncer ce mardi en amont d'une conférence ouverte à tous. Ce mardi de 20 h à 21 h 30, des personnalités internationales viendront présenter au public leur vision de ce qu’est un jardin extraordinaire et donneront leur perception de la Carrière Chantenay et de son potentiel de Jardin extraordinaire. Seront présents notamment : Gilles Clément, paysagiste français de référence, mais également ingénieur horticole, jardinier, enseignant et écrivain, il a conçu de nombreux jardins en France et en Europe ; Tim Smit, paysagiste anglais, créateur de deux jardins « extraordinaires » dans le Comté de Cornouailles et Christian Grüssen, Président de l’EGHN (Réseau Européen du Patrimoine des Jardins).

Pique-nique

Plusieurs temps forts, gratuits et ouverts à tous, vont être organisés autour de la Carrière Chantenay dès cette année, afin de permettre aux Nantais de découvrir le futur écrin de l’Arbre aux Hérons et son Jardin extraordinaire :

- Vendredi 30 juin, de 20h30 à 1h dans la Carrière Chantenay : soirée festive « Les Machines de l’Île fêtent leurs 10 ans ! ». Au programme : une grande battle musicale où s’affronteront sur scène deux groupes aux styles résolument différents, du rock’n roll avec Super Sonic et de la cumbia libre avec El Gato Negro, et ce sera au public de les départager.

- Dimanche 2 juillet, de 11 h à 20 h, événement familial «Un dimanche à la Carrière Chantenay». Au programme : pique-nique, parcours de visites thématiques, musique et activités de plein air (escalade, slackline, skateboard, etc).