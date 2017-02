Nantes Le Petit Futé 2017 vient de sortir pour "la Venise de l'ouest"

Le Petit Futé version 2017 vient de sortir sous presse. Le bon plan pour visiter la Venise de l’Ouest et en découvrir sa richesse culturelle et historique.

Ce guide disponible en kiosque et en librairie recense manifestations culturelles et infos pratiques pour se déplacer, se loger et se restaurer en ville. Il a aussi pour avantage de révéler certaines des facettes de la ville dont certaines, souvent inconnues.

Les City-Guides du Petit Futé sont, depuis leur naissance, profondément ancrés dans leur ville, toujours à l’affût des nouveaux projets et de nouvelles tendances. Chaque année, leurs auteurs passent au banc d’essai les adresses clés de la vie locale dans tous les domaines. Rien ne leur échappe. Cette nouvelle édition a été rédigée par Stéphanie Legoff, Isabelle Pin et Gaël Bocandé.

Le Petit Futé met l’accent sur les lieux insolites de la ville ; les établissements incontournables ; les adresse qui montent et autres endroits branchés sans oublier les nouveautés de l’année telles que :

- le Baudelaire, rue Camille Berruyer, le Lamaccotte, rue de Bel Air, ou le Dilemme, rue Jean Jaurès, côté restos ;

- le Brady’s Irish Pub, allée Commandant Charcot ou la Déhale - Café Guinguette à Saint-Jean de Boiseau, côté sorties ;

- la Ligue des Gentlemen, live escape game rue de la Héronnière ou bien encore Karting de Nantes à Saint-Herblain, côté loisirs ;

- la Soufflerie - l’Auditorium à Rezé ou le Théâtre du Riscochet, rue de l’Arche Sèche, etc...

Le credo de ce guide : "qui dit bons plans, dit bonnes dépenses". Des euros en plus pour vous, des heureux en plus pour le Petit Futé qui a fêté, en 2016, ses 40 ans.