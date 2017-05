Nantes Le philosophe Eric Sadin ce 9 mai au Grand T, entrée gratuite

0

Impressions d'Europe présente "Le Numérique ou la falsification de la vie", une conférence d'Éric Sadin ce mardi 9 mai au Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, 84 rue du Général Buat, 18 h 30 à 20 h. Entrée libre et gratuite.

Objets connectés, intelligence artificielle, algorithmes, s’installent peu à peu dans nos quotidiens avec l’objectif d’optimiser et de sécuriser nos modes de vies. D’apparence bénigne, chacune de ces nouvelles technologies apportent pourtant une quantité considérable d’informations sur le comportement des consommateurs aux industries qui les développent. Le philosophe prévient dans son dernier ouvrage, "La Silicolonisation du monde", l'Échappée, 2016 et à travers ses nombreuses interventions médiatiques, des risques liés à une utilisation non contrôlée de ces outils, donnant un pouvoir sans précédent aux entreprises high-tech souvent concentrées dans les mêmes territoires tels que la célèbre Silicon Valley. Plutôt que d’imaginer un futur où les hommes seraient contrôlé par les plus grandes multinationales du web, Eric Sadin préconise de mieux contrôler notre vie numérique et promeut un modèle de société alternatif, plaçant l’homme en son centre plutôt que la technologie.

Écrivain, philosophe, poète, rédacteur en chef de la revue "ec/arts", Éric Sadin est l'un des penseurs majeurs du numérique et de son impact sur nos vies et notre société. Ses derniers essais, La Silicolonisation du monde. L'irrésistible expansion du libéralisme économique, La Vie algorithmique. Critique de la raison numérique et L'Humanité augmentée. L'administration numérique du monde parus aux éditions l'Échappée en 2016, 2015 et 2013 ont rencontré un accueil extrêmement enthousiaste de la part de la critique et du public.