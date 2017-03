Nantes Le photographe Jean-Marc Arthot fusionne Nantes et New York

0

Le photographe nantais Jean-Marc Arthot expose une sélection de 20 tirages d'art grand format issus de ses "hallucinations americano-celtiques". Où comment l’on retrouve la statue de la Liberté sur le château des ducs de Bretagne ou la tour LU avec le Chrysler Building, qu’il a rebaptisé ChrysLu. Réalisée pour l'essentiel en argentique avec des Rolleiflex 6x6, cette collection déposée sous la marque "New Breizh" a été présentée à New York en octobre 2016, à l'occasion de la première édition américaine des Vieilles Charrues à Central Park. "J'ai eu un choc visuel et intellectuel à New York", explique Jean-Marc Arthot. "J'étais dans la pub et j'ai décidé de laisser ma boîte en sommeil et de me consacrer entièrement à la photographie. J'ai arpenté New York et la Bretagne avec des Rolleiflex 6x6 et imagné ces fusions. je passe une trentaine d'heures pour chaque réalisation. J'aimerais poursuivre cette idée dns de nombreuses villes. Saint-Nazaire est déjà dedans avec deux images"

A découvrir jusqu’au 26 avril. Entrée libre et gratuite.

https://www.facebook.com/jm.arthot