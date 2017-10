Nantes Le Planétarium victime de son succès

0

Le Planétarium rouvre ce samedi 7 octobre, 7 jours sur 7, après quelques petits travaux, en attendant mieux.

Il a toujours été à la pointe. « Ouvert en 1981, le Planétarium de Nantes, équipé d'un système optique qui projetait des étoiles, était à l'époque le troisième plus gros de France, après Paris et Toulouse », rappelle Véronique Dubois, sa pétillante directrice. « En 2005, il a été le premier de France à passer au numérique. Certains trouvaient que le ciel étoilé était moins joli mais, grâce à ce vidéo-projecteur doté d'un simulateur, on est désormais capables de décoller de la Terre, de visiter des nébuleuses ou de se balader entre les anneaux de saturne ! » Une petite révolution.

« Le système de projection a été renouvelé après mon arrivée, en 2013. Aujourd'hui, notre simulateur n'a rien à jalouser à celui de Paris. » Mais côté taille, le joli ciel nantais de 100 m2 et ses 51 places, arrivent à la 22e place française. « Nous avons fait l'acquisition de trois dômes gonflables itinérants, mais nous arrivons à saturation », reconnaît Véronique Dubois.

Plus d'infos dans nos colonnes ce jeudi 5 octobre.