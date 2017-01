Nantes Le plus vieux groupe français fêtera ses 45 ans le 12 mai à Nantes

0

1972 - 2017 ! Soit 45 ans de vie commune, de concerts et d'albums (3 300 000 vendus) au menu du groupe Tri Yann qui a décidé de souffler ses 45 bougies à Nantes le 12 mai prochain. Ce sera à la cité des Congrès. Ceux qui se produisent à raison d'une trentaine de concerts par an ont toujours la frite. « On est toujours en ébulition », assurait Jean Corbineau au fil d'une interview donnée à notre titre le mois dernier. "Et le public monte avec nous sur scène « pour rester dans l’esprit de la veillée ».

Les places seront en vente dans les lieux habituels à partir du 6 janvier