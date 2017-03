0

Le pont de Cheviré vient de rouvrir à la circulation après l'épisode de tempête qui a balayé le viaduc ce matin, couchant deux poids-lourds et occasionnant l'accident d'un 3e contre la glissière de sécurité.

Les opérations d'évacuation n'ont été possibles qu'une fois le vent levé mais la situation est débloquée dans les deux sens depuis 15 h.

Les usagers auront constaté bon an mal an l'état des bouchons entre ce matin et ce midi.