Nantes Le poulpe géant dans la Loire était une pub pour un bar brasserie !

Un peu d'hmour dans ce monde de brutes ! Les images autour de ce Poulpe dans le fleuve et la page facebook intitulée "Mystère dans la Loire" ont fait le buzz la semaine dernière sans que l'on sache qui en était l'auteur. Il s'agissait en fait d'un teasing, une pub déguisée et bien dans l'esprit Jules Verne et des Machines de l'île pour annoncer l'ouverture d'un nouvel établissement, une brasserie sur Nantes, L'Octopus. Elle se situe au 13, allée du Port Maillard, à la place de l'animalerie Liopé, place du Bouffay. On espère que ses patrons ont prévu un cocktail au goût de tentacules ! Poulpe un jour, poulpe toujours, on vous l'avait bien dit.

