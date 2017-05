Nantes Insolite : le premier "Uritrottoir" a été installé rue du Moulin

0

A Nantes, on peut désormais faire pipi dans la rue en toute légalité, le premier "Uritrottoir" vient d'être installé rue du Moulin, place Lucie September, derrière les Galeries Lafayette. Il a été conçu par les designers de l'agence Faltazi. Il se compose de paille qui retient l'urine et d'aluminium. La paille sera retirée et servira d'engrais. Ce matin, les élus de Nantes et des techniciens sont à la recherche de deux autres lieux, en quête de "rues à pipi". Guidés par les odeurs ?