Nantes Le Printemps des Fameuses investit Stereolux le 17 mars

« La révolution peut être industrielle, numérique, écologique… Mais si elle est « féministe », cela a tendance à faire grimacer », observe Éric Warin. Le directeur du CCO organise un nouveau « Printemps des Fameuses » le vendredi 17 mars pour débattre sur l’égalité réelle entre hommes et femmes. Pour cette quatrième édition, l’événement quitte la tour Bretagne et le CCO. Il rallie l’île de Nantes : la salle Maxi de Stereolux, Trempolino et Atlanbois. Objectif : proposer plus de débats, conférences, ateliers, voire des spectacles… Parmi les invitées : Laurence Parisot, présidente du Medef de 2005 à 2013 ; la chanteuse nantaise Jeanne Cherhal ; la comédienne Noémie De Lattre ou encore Éloïse Bouton, ex-Femen, et Réjane Sénac, chargée de recherche CNRS au Centre de recherches politiques de Sciences Po…

