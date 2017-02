Nantes Le projet du nouveau Musée d'arts en avant-première

0

Le conseil métropolitain va se prononcer vendredi 10 février prochain sur le projet du musée d’arts (ouverture le 23 juin) établi par sa directrice Sophie Lévy et son équipe.



Presse Océan s’est procuré ce projet dont la fil conducteur vise à « faire dialoguer l’art d’aujourd’hui avec l’art d’hier conjuguant les liens intimes tissés avec son territoire à un échange avec les pays lointains qui caractérise les grands musées ». Un lien particulier sera tissé avec les Amériques, notamment via le réseau French American Museum Exchange auquel le musée participe. Ces choix stratégiques, guideront la politique d'acquisitions ainsi que le rythme et la teneur des expositions. Les grandes expositions à caractère exceptionnel et au rayonnement international n'auraient lieu que tous les trois ou quatre ans à partir de 2019-2020.

Tous les détails dans nos éditions de Presse Océan ce vendredi 3 février.