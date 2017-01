Nantes Le projet immobilier sur le site de l'ancienne prison dévoilé [Vidéo]

0

Nantes Métropole et le promoteur Cogedim Atlantique (à l’origine de la transformation de l’ancien palais de justice en hôtel) ont présenté en début d’après midi, ce mercredi, le projet d’aménagement et de construction du site de l’ancienne prison : 160 logements dont 82 logements sociaux pour Nantes Habitat et 77 libres, une crèche, un parking souterrain de 252 places avec une entrée rue Descartes et un théatre de 250 places.

Découvrez en exclusivité et en vidéo la maquette du projet :

Le pavillon d’entrée est préservé et devrait abriter pour partie un espace rappelant l’histoire de la prison. La Compagnie du Café Théâtre (installée actuellement rue des Carmélites) intègrera le le bâtiment de direction (greffe) avec un parvis ouvert sur la place Aristide Briand et une salle de spectacle de 250 places sur la partie arrière de bâtiment. Le long de la rue Harrouys un jardin potager viendra couvrir une bande d’une dizaine de mètres de largeur jusqu’au jardin de l’ancien Palais de Justice.

Cogedim Atlantique a été choisi en décembre pour piloter l'ensemble du projet. Le promoteur immobilier s'est associé au groupe Histoire et patrimoine pour l'assistance à maîtrise d’oeuvre et à deux équipes d'architectes-urbanistes : Jacques Cholet du cabinet DTACC et Antoine Allard du cabinet Tandem. En matière de paysagisme, l'équipe est complétée par l'ingénieur agronome Nicolas Bel, de l'entreprise Topager.

Plus d’informations dans Presse Océan de ce jeudi 19 janvier. A lire également en version numérique en cliquant ici