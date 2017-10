Nantes Le PV pour les mauvais payeurs de stationnement va passer de 17 à 35€

0

Vendredi, lors du conseil municipal, la ville dévoilera la réforme du stationnement payant qui rentrera en vigueur au 1er janvier 2018. Et les automobilistes mauvais payeurs risquent de grincer des dents puisque l'amende forfaitaire passera de 17€ à 35€ dans la zone de l'hyper centre (zone rouge) et à 25€ en périphérie de l'hyper centre (zone jaune). "Nous ne taxerons que les mauvais payeur" clame Gilles Nicolas, l'adjoint à la sécurité de la ville (SE). "Et cette réforme est imposée par l'état. Et c'est du devoir de la ville de ne pas perdre de l'argent, car des fonctionnaires seront affectés aux réclamations". Jusqu'à 3 h de stationnement en zone jaune et 2 h en zone rouge, il n'y aura aucune modification de prix pour l'automobiliste.

La ville compte 14 680 places de stationnement payant dont 5 100 en zone rouge et 9 580 en zone jaune.

Plus d'infos dans Presse Océan de ce jeudi 5 octobre 2017