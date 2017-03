Nantes Le retour au lycée de l'Européenne

0

Fonctionnaire européenne, Sandrine Kerespars revient aujourd'hui lycée Guist'hau dont elle a fréquenté les classes prépas voici quelques années. Dans le cadre du programme « back to school », cette Européenne convaincue va expliquer aux élèves de Guist'hau son job et sa passion pour les langues étrangères. « Ce retour est d'abord un moment émouvant, explique-t-elle. Je ne suis pas revenu depuis 1990. j'étais alors logée à l'internat dans les combles. Et j'en garde de bons souvenirs. Mais j'ai surtout l'intention de dire aux lycéens l'importance de la maîtrise des langues qu'ils pratiquent déjà mieux que nous et qu'ils peuvent approfondir dans le cadre des programmes Erasmus. Le secteur linguistique représente un marché d'emploi très important, pour les institutions européennes mais aussi pour les entreprises, le monde scientifique. Et la connaissance des langues permet aussi d'accéder très vite à des niveaux de rémunération élevés ». Elle ne manquera pas, non plus, de dire une conviction européenne fondée sur la paix, le bien être et l'esprit d'ouverture.

