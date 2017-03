Nantes Le retour d'Art Mengo, c'est ce soir salle Paul Fort

0

La salle Paul-Fort (La Bouche d’Air) accueille le chanteur Art Mengo. Avec de nouveaux titres à la clé avant album.

Art Mengo est donc de retour après une poignée d’années d’absence. La « vraie nouveauté avec les années 1980 », explique le Toulousain Art Mengo, qui vient de monter une nouvelle formation « beaucoup plus rock », c’est « le fait de jouer des morceaux sur scène qui ne sont pas encore gravés sur un album. À l’époque, on faisait un disque et une tournée un peu plus tard. Là, on prend le temps de les jouer, de les connaître. Quand on va entrer en studio, on aura les « intentions », comme on dit dans le jargon. C’est-à-dire que les musiciens connaîtront bien les chansons, sauront quand baisser d’intensité… Le disque est prévu pour octobre ». Parmi les nouvelles pépites de celui qui a connu de gros succès (dont « Les Parfums de sa vie ») et composé pour Henri Salvador, Juliette Gréco ou Jane Birkin, il faudra compter sur « Comme dit Thalassa ». Et de dévoiler le couplet« Comme dit Thalassa, c’est beau, c’est bleu/ Oui, mais c’est plat ». Une « histoire d’amour en fait » qui parle du « bord de mer sans toi ». L’auteur a aussi écrit après les attentats un titre intitulé « Big Bang ». « On y pense toujours quand on monte sur une scène, surtout à Paris ». Et puis cette « 7e lune », le single qui s’articule « autour d’une renaissance, après une séparation ». Marie Nimier et Marc Estève, ses deux paroliers fétiches, sont toujours de la partie. Lui écrit les musiques.

« En fait, je ne suis jamais vraiment parti du milieu musical », poursuit Art Mengo. « J’ai notamment joué durant cinq ans en duo avec un accordéoniste. C’était une façon plus simple de tourner et de ne jamais me couper complètement de la scène. Aujourd’hui, je m’éclate autant sur scène que dans le travail de l’ombre, celui de la composition. Cet équilibre, entre intimité et projecteurs me plaît ».

De 16 à 27 €. Salle Paul-Fort, 9 rue basse Porte à Nantes. Rens. : 02 51 72 10 10. accueil@labouchedair.com