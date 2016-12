Nantes Le retour des trésors du musée

0

De très belles œuvres figurent parmi les trésors du musée d'Arts qui rouvrira le 23 juin 2017. Ainsi en est-il de « Rue du port ou Doux souvenir » (1943) du peintre nantais Pierre Roy. C'est un tableau dont l'histoire, est de celles qu'aimaient les surréalistes. « Représentatif du travail de Pierre Roy, il est classique dans son œuvre, avec un cadre dans le cadre, enchâssant un espace dans un autre, résurgence de la pratique de la Renaissance. Il crée une distorsion avec des éléments qui remettent en scène le quartier du port de Nantes. On y voit Adrienne Ridoux sa compagne, couturière décédée à 28 ans, une vingtaine d'années plus tôt. Elle reparaît souvent dans son œuvre», raconte Claire Lebossé, conservatrice du patrimoine chargée de l'Art Moderne au Musée d'Arts. Pierre Roy (1880-1950), fils d'un notaire aquarelliste, précurseur de la peinture suréaliste ne se revendique pas comme surréaliste. « Le surréalisme a existé depuis que le monde est monde » explique-t-il. En 1913, par l'intermédiaire d'Alberto Savinio, il rencontre et devient ami de De Chirico qui lui présente Breton, Aragon, et Ernst.

A lire dans Presse Océan de ce mardi 27 décembre